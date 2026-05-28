Trésors de la Préhistoire en Auvergne, Musée d’art Roger-Quillot, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Trésors de la Préhistoire en Auvergne 19 et 20 septembre Musée d’art Roger-Quillot Puy-de-Dôme

Entrée gratuite – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exceptionnellement présentée au musée d’Art Roger-Quilliot du 12 mai 2026 au 20 septembre 2026, cette exposition d’archéologie offre à voir une sélection d’objets extraordinaires de la Préhistoire en Auvergne, du Paléolithique à l’âge des métaux. Que ce soit par leur rareté, leur spécificité, leur apport à la science ou encore leur préciosité, les objets exposés ont en commun d’être de véritables trésors pour la connaissance et la compréhension de l’histoire de l’humanité.

Exposition réalisée en partenariat avec le service régional de l’archéologie (DRAC AuRA) à l’occasion du Congrès Préhistorique de France à Clermont-Ferrand en juin 2026.

Musée d’art Roger-Quillot Place Louis Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762525 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/marq-musee-dart-roger-quilliot La fondation du couvent des Ursulines peut être fixée à l’année 1616. En 1623, le père Récollet fut chargé de faire un plan pour la construction d’un couvent comprenant dortoir, réfectoire, cuisine, lessivière, église, cloître… L’escalier et le cloître doivent remonter à cette première construction. Les peintures sur bois du plafond de la chapelle sont datées de 1656. De 1700 à 1704, l’architecte Jareton agrandit et restaura les bâtiments. A la Révolution, le couvent est vendu comme bien national. £Le plafond qui surmonte la nef rectangulaire de la chapelle est en forme de caisson, formé de six cents panneaux rectangulaires, chacun étant peint d’un décor le plus souvent floral (bouquets, guirlandes, rosaces, guirlandes…). Certains de ces panneaux présentent des paysages. Dans le petit cloître formé d’une rangée d’arcades ouvrant sur les jardins, la voûte de la première travée conserve des traces de peintures représentant des anges évoluant sur un fond de nuages. Des motifs peints ont également été retrouvés sur la face intérieure des piles, à chaque séparation de travée. Ce sont des inscriptions dans un cadre de feuillages et de fleurs que termine, à la partie supérieure, une fleur de lys. Tramway : ligne A – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Bus : lignes 20 et 21 – arrêt musée d’art Roger-Quilliot. Station C vélo devant le musée.

Exceptionnellement présentée au musée d’Art Roger-Quilliot du 12 mai 2026 au 20 septembre 2026, cette exposition d’archéologie offre à voir une sélection d’objets extraordinaires de la Préhistoire en…

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