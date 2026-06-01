Trésors de laine et de soie, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Trésors de laine et de soie 13 et 27 juin Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:15:00+02:00 – 2026-06-13T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:15:00+02:00 – 2026-06-27T17:15:00+02:00

Visite guidée – « Trésors de laine et de soie ». Au regard des tapisseries de Guillaume Werniers et de Catherine Ghuys, rassemblées au musée pour la première fois, découvrez l’histoire de la plus importante manufacture lilloise du 18e siècle et l’art des maîtres liciers de l’époque.

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Parcourez l’histoire et la production d’une manufacture de tapisseries à Lille au 18e siècle