Trésors des réserves : variations autour du Chaperon rouge, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Trésors des réserves : variations autour du Chaperon rouge Samedi 31 octobre, 11h30, 12h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T11:30:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T12:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:30:00+01:00

Samedi 31 octobre – 11h30 et 12h

Vous avez trente minutes ? Vous avez envie de découvrir quelques-uns des trésors conservés dans les réserves de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine ? Vous connaissez tous le conte du petit chaperon rouge… version Perrault ou Grimm. Mais saviez-vous que ce conte classique a inspiré de nombreuses variations à des auteurs, artistes et créateurs ? Des Contes de Perrault interprétés par Gustave Doré, au livre accordéon abstrait et graphique de l’artiste suisse Warja Lavater, nous sortirons des réserves quelques-unes des pièces les plus anciennes, précieuses ou insolites.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle patrimoine

Durée : 30 min

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

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