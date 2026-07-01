Trésors photographiques du château de Châteauneuf, Château de Châteauneuf, Châteauneuf

Informations pratiques

Trésors photographiques du château de Châteauneuf 1 avril – 31 décembre 2027 Château de Châteauneuf Côte-d’Or

Exposition comprise dans le droit d’entrée et le parcours de visite du château (6 € tarif plein).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T09:45:00+02:00 – 2027-04-01T17:30:00+02:00

Fin : 2027-12-31T09:45:00+01:00 – 2027-12-31T17:30:00+01:00

Depuis 2008, le château de Châteauneuf appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, initiée par le ministère de la Culture, la région a décidé de proposer une exposition sur les photographies anciennes du château pour mettre en valeur la construction de l’image du château au gré des évolutions de la photographie.

Le château de Châteauneuf sort d’une période de travaux qui renouvelle l’image que les visiteurs en avaient. Tous les visiteurs photographient le nouveau site et postent leurs créations avec des commentaires sur les réseaux sociaux. Quelle est cette nouvelle image ? Il apparaît également que le château fait partie des monuments les plus anciennement connus par l’image prise dans un contexte patrimonial. Comment l’image du château s’est construite dès cette époque ancienne et continue à se transmettre aujourd’hui ?

Château de Châteauneuf 3 place aux Porcs, 21320 Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380492189 https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/ Située au cœur de l’un des “plus beaux villages de France”, la forteresse de Châteauneuf-en-Auxois est l’un des derniers vestiges de l’architecture médiévale conservée dans cet état. Pendant plus de 900 ans, ses propriétaires, de la famille de Châteauneuf aux Vogüé, en passant par les Montmorency et les Vienne, jusqu’à la Région depuis 2008, ont enrichi le château de Châteauneuf. 9 siècles d’Histoire et histoires s’ouvrent à vous, et quelle Histoire !

Retrouvez les visites libres et guidées, le guide de visite ludique à faire en famille, les ateliers pour les enfants et tous les renseignements sur notre site Internet. Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie Pouilly-en-Auxois Depuis Dijon : A38 sortie Sombernon, puis D977 bis

Depuis 2008, le château de Châteauneuf appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, initiée par le ministère de la Culture, la région a décidé de …

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