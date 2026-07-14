Informations pratiques

Tri-troc mobile Place du métro Jules Ferry Rennes 7 – 12 décembre Ille-et-Vilaine

Quartier Centre

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-07T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-12T17:00:00.000+01:00

1



Place du métro Jules Ferry Av. Jules Ferry, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

