AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Square de Champagne, face au n°1 Rennes
lundi 7 décembre 2026 · Square de Champagne, face au n°1 · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Square de Champagne, face au n°1 Rennes 7 – 12 décembre Ille-et-Vilaine
Quartier Villejean
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-07T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T17:00:00.000+01:00
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Square de Champagne, face au n°1 Square de champagne, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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