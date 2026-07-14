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Tri-troc mobile Square de Champagne, face au n°1 Rennes

lundi 7 décembre 2026 · Square de Champagne, face au n°1 · Rennes

Tri-troc mobile Square de Champagne, face au n°1 Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 7 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Square de Champagne, face au n°1
Adresse
Square de champagne, Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Square de Champagne, face au n°1 Rennes 7 – 12 décembre Ille-et-Vilaine

Quartier Villejean

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-07T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T17:00:00.000+01:00

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Square de Champagne, face au n°1 Square de champagne, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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