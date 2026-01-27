Triathlon de l’Aube Troyes-Dienville Dienville
Triathlon de l’Aube Troyes-Dienville Dienville samedi 27 juin 2026.
Triathlon de l’Aube Troyes-Dienville
Plage Dienville Aube
Tarif : 10 – 10 – 20 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Le triathlon de Dienville est de retour cette année pour une 14ème édition !
Que vous soyez un triathlète chevronné ou que vous souhaitiez simplement vivre un week-end de défis et d’adrénaline, ce triathlon est fait pour vous ! Natation dans les eaux du lac Amance, vélo à la découverte des villages aubois, et course à pied de retour au port, préparez-vous à repousser vos limites sous les encouragements du public.
Au programme
– Samedi Aquathlon XS, sprint, open, jeunes 6-9 et jeunes 10-11
– Dimanche 2 courses triathlon pour les plus jeunes Mini-Poussins & Poussins (6-9 ans); Pupilles (10-11 ans)
1 triathlon XS réservé aux Benjamins-Minimes (12 => 15ans)
1 triathlons S accessible à tous à partir de la catégorie Cadets (16 ans) en individuel ou en relais (2 ou 3 athlètes)
1 course M à partir des Juniors faisable en individuel ou en relais (2 ou 3 athlètes)
Retrouvez l’ensemble des informations relatives aux horaires, parcours, et programmes, sur la plaquette disponible sur le site de Troyes Triathlon (TGTri10).
Plage Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 28 09 75 71 contact@troyestriathlon.fr
