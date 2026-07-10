Triathlon de Nantes 2026 Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 09:00 – 13:00

Gratuit : non 20 € 20 € Les inscriptions se font en ligne, sur la plateforme du chronométreur Timepulse, dans la limite des places disponibles. Pas d’inscription sur place. Tout public

Cette course est organisée en amont du Triathlon des Roses, co-organisée avec la Fondation Arc pour la recherche sur les cancers du sein.Nous vous proposons un format XS OPEN, avec natation en piscine, vélo au bord de loire et course à pieds sur l’île de Nantes.L’épreuve est ouverte aux licenciés et licenciées de la Fédération Française de Triathlon, des catégories Benjamins (12 ans) à Vétérans et aux non-licenciés. 2 épreuves au programme, avec des formats accessibles à toutes et tous :Course individuelle au format XS Open (drafting autorisé)Jeunes ET Adultes : 200 m / 7,5 km (3 tours) / 3 km Championnat départemental 44 jeunes, pour les licenciés en club de Triathlon.Benjamins – Minimes – Cadets ( de 12 à 17 ans )Distances : 200 m / 7,5 km (3 tours) / 3 km Horaires :- 9h00 départ Championnat Départemental Jeunes puis jeunes du format XS- 9h10 départ adultes du format XS Buvette et restauration sur place !

Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 26 50 https://metropole.nantes.fr/lieu/piscine-leo-lagrange-ile-gloriette https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3477/triathlon-de-nantes-nantes



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