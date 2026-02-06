Triathlon de Pau

Parc beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Pau Triathlon (section paloise) organise pour sa 6ième édition le Triathlon de Pau. Venez vous mesurer aux autres athlètes dans le lac d’Aressy pour la natation, les coteaux au pied des Pyrénées pour la partie vélo et enfin le magnifique Boulevard des Pyrénées dans le centre de Pau. La journée débute par les courses enfants et le XS enfant puis s’enchaîne l’après-midi sur le format S et M, tous les 2 proposés en relais. Nous tenons à ce que cet événement sera aussi éco-responsable que possible.

Attention une majoration tarifaire sera appliquée à partir du 1er mai 2026. .

Parc beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Triathlon de Pau

L’événement Triathlon de Pau Pau a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Pau