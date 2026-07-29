TRIATHLON DE TOULOUSE BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE Toulouse
samedi 12 septembre 2026 · BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TRIATHLON DE TOULOUSE
BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE 21, chemin de Larramet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Le Triathlon de Toulouse revient pour sa 16e édition !
Prêt à vivre l’aventure Triathlon ? Au programme 7 épreuves sur 2 jours, offrant une expérience sportive inégalée.
Retrouvez les épreuves phares du #TDT le triathlon M en individuel ou en relais, le triathlon S en individuel ou en relais, mais aussi les swimrun XS et S. Pour ceux qui souhaitent une épreuve courte et intense ou tout simplement découvrir le triathlon, les XS homme et femme seront parfaits !
Et pour les enfants de 2 à 5 ans, un Animathlon est proposé, consistant à parcourir 200 mètres à vélo suivis d’une courte course à pied, pour initier les plus jeunes au sport de manière ludique.
Les inscriptions sont ouvertes ! Rejoignez cette belle aventure accessible, conviviale et exceptionnelle du Triathlon de Toulouse ! Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du Triathlon. .
BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE 21, chemin de Larramet Toulouse 31170 Haute-Garonne Occitanie contact@triathlondetoulouse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Toulouse Triathlon is back for its 16th edition!
L’événement TRIATHLON DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Sebastiane, Le Cratère – Toulouse, Toulouse 29 juillet 2026
- Derek Jarman, Le Cratère, Toulouse 30 juillet 2026
- LA MYSTÉRIEUSE ÉVASION LE CASTELET TOULOUSE Toulouse 30 juillet 2026
- GUINGUETTE À L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse 30 juillet 2026
- La pause musicale, Musée des Augustins, Toulouse 30 juillet 2026