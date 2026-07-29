TRIATHLON DE TOULOUSE BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE Toulouse

samedi 12 septembre 2026 · BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TRIATHLON DE TOULOUSE

BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE 21, chemin de Larramet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Le Triathlon de Toulouse revient pour sa 16e édition !

Prêt à vivre l’aventure Triathlon ? Au programme 7 épreuves sur 2 jours, offrant une expérience sportive inégalée.

Retrouvez les épreuves phares du #TDT le triathlon M en individuel ou en relais, le triathlon S en individuel ou en relais, mais aussi les swimrun XS et S. Pour ceux qui souhaitent une épreuve courte et intense ou tout simplement découvrir le triathlon, les XS homme et femme seront parfaits !

Et pour les enfants de 2 à 5 ans, un Animathlon est proposé, consistant à parcourir 200 mètres à vélo suivis d’une courte course à pied, pour initier les plus jeunes au sport de manière ludique.

Les inscriptions sont ouvertes ! Rejoignez cette belle aventure accessible, conviviale et exceptionnelle du Triathlon de Toulouse ! Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du Triathlon. .

BASE DE LOISIRS DE LA RAMÉE 21, chemin de Larramet Toulouse 31170 Haute-Garonne Occitanie contact@triathlondetoulouse.com

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English :

The Toulouse Triathlon is back for its 16th edition!

L’événement TRIATHLON DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE