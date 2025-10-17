TRIATHLON EXTRÊME 3000 Rue Jean Mermoz Bagnères-de-Luchon

TRIATHLON EXTRÊME 3000

Rue Jean Mermoz LAC DE BADECH Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

2026-09-20

Une aventure unique !

Serez-vous l’un ou l’une des 99 à relever le défi ?

Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun avec le Triathlon Extrême 3000, une épreuve d’exception réservée à seulement 99 participant(e)s.

Au programme un défi sportif taillé pour les plus audacieux, qui trouvera son apogée au sommet du Pic de l’Entécade culminant à 2267 m. Là-haut, la récompense est à la hauteur de l’effort une vue à 360° sur les plus beaux cols et sommets des Pyrénées françaises et espagnoles. Plus qu’une compétition, c’est un voyage intérieur, une immersion totale dans la montagne et une confrontation avec soi-même.

Ici, chaque coup de pédale, chaque foulée, chaque respiration rapproche d’un objectif simple mais immense atteindre le sommet et vivre “une journée comme jamais”.

Une épreuve extrême. Un cadre naturel grandiose. Une aventure réservée à quelques privilégiés.

Natation 1000 m. lac de Badech

Vélo 21 km 1000 m. D+

Trail 11.2 km 1000 m. D+

Inscriptions en ligne.

Programme de l’Extrême 3000

Samedi 19 septembre 2026

– 16h30 ouverture du retrait des dossards

– 18h00 briefing course + apéritif

– 19h00 fermeture du retrait des dossards

Dimanche 20 septembre 2026

– 08h00 ouverture de la zone T1 pour installer votre vélo

– 08h30 fermeture du parc à vélo

– 08h35 briefing course au bord de l’eau

– 08h45 départ dans l’eau

– 11h30 premières arrivées

* les horaires peuvent être modifiés selon les conditions météo .

English :

A unique adventure!

Will you be one of the 99 taking up the challenge?

Get ready for an extraordinary experience with the Triathlon Extrême 3000, an exceptional event reserved for just 99 participants.

German :

Ein einzigartiges Abenteuer!

Werden Sie einer der 99 sein, die sich der Herausforderung stellen?

Bereiten Sie sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis mit dem Triathlon Extrême 3000 vor, einem außergewöhnlichen Wettkampf für nur 99 Teilnehmer.

Italiano :

Un’avventura unica!

Sarete tra i 99 a raccogliere la sfida?

Preparatevi a vivere un’esperienza straordinaria con l’Extreme 3000 Triathlon, un evento eccezionale riservato a soli 99 partecipanti.

Espanol :

¡Una aventura única!

¿Será usted uno de los 99 que aceptan el reto?

Prepárate para vivir una experiencia extraordinaria con el Triatlón Extreme 3000, un evento excepcional reservado a sólo 99 participantes.

