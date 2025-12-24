Triathlon International du Mans, Boulevard Robert Schumann Le Mans
RDV les 11 et 12 juillet 2026 !!!
Le Mans Triathlon vous attend pour vous proposer une épreuve conviale et sportive. Jeux d’enfants , restauration , récup cryothérapie , parkings sur place ,retrait des dossards du dimanche dès le samedi.
Et avec 500 hectares de verdure, jeux, parcours, visite de l’abbaye et du musée des 24h. .
Boulevard Robert Schumann Abbaye de l’Epau et Arche de la Nature Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire club.lemanstriathlon@gmail.com
English :
See you July 11 and 12, 2026!!!
