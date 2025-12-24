Triathlon International du Mans, Boulevard Robert Schumann Le Mans

Triathlon International du Mans

Boulevard Robert Schumann Abbaye de l’Epau et Arche de la Nature Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

RDV les 11 et 12 juillet 2026 !!!

Le Mans Triathlon vous attend pour vous proposer une épreuve conviale et sportive. Jeux d’enfants , restauration , récup cryothérapie , parkings sur place ,retrait des dossards du dimanche dès le samedi.

Et avec 500 hectares de verdure, jeux, parcours, visite de l’abbaye et du musée des 24h. .

Boulevard Robert Schumann Abbaye de l’Epau et Arche de la Nature Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire club.lemanstriathlon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you July 11 and 12, 2026!!!

L’événement Triathlon International du Mans Le Mans a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Le Mans