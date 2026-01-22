Tribulations pour une cuillère Issoudun

Tribulations pour une cuillère

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Compagnie Adrenalyne

Une pièce comique absurde d’aventure ou d’aventure absurde comique”

Dans un monde où toutes les cuillères ont inopinément disparu sans la moindre explication rationnelle à cela, deux exploratrices sans peur ni limite, décident de partir à la conquête de l’Ultime cuillère.

Nous suivons les péripéties de ces deux aventurières aussi courageuses que maladroites lancées dans une épopée absurde et moderne. Elles traversent des univers, font des rencontres avec d’autres personnages plus délirants et inquiétants les uns que les autres.

Mais vont-elles trouver la cuillère ?

C'est sans compter sur la fourberie de deux êtres étranges un peu nigauds les tribulations commencent.

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

English :

Compagnie Adrenalyne

An absurd comic adventure play or an absurd comic adventure play?

