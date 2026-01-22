Tribulations pour une cuillère Issoudun
Compagnie Adrenalyne
Une pièce comique absurde d’aventure ou d’aventure absurde comique”
Dans un monde où toutes les cuillères ont inopinément disparu sans la moindre explication rationnelle à cela, deux exploratrices sans peur ni limite, décident de partir à la conquête de l’Ultime cuillère.
Nous suivons les péripéties de ces deux aventurières aussi courageuses que maladroites lancées dans une épopée absurde et moderne. Elles traversent des univers, font des rencontres avec d’autres personnages plus délirants et inquiétants les uns que les autres.
Mais vont-elles trouver la cuillère ?
C'est sans compter sur la fourberie de deux êtres étranges un peu nigauds les tribulations commencent.
An absurd comic adventure play or an absurd comic adventure play?
