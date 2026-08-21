Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice, Tribunal judiciaire, Vesoul

Informations pratiques

Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Tribunal judiciaire Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime avec l’intervention de la gendarmerie, découverte des métiers de la justice, atelier enfants

Tribunal judiciaire 4 place du Palais, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 58 00 https://www.justice.fr https://cdad70.fr Parking à proximité.

Rencontre avec des professionnels,reproduction d’une scène de crime avec l’intervention de la gendarmerie,découverte des métiers de la justice,atelier enfants

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