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Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice, Tribunal judiciaire, Vesoul

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Vesoul

Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice, Tribunal judiciaire, Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire
Adresse
4 place du Palais, 70000 Vesoul
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône

Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Tribunal judiciaire Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime avec l’intervention de la gendarmerie, découverte des métiers de la justice, atelier enfants

Tribunal judiciaire 4 place du Palais, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 58 00 https://www.justice.fr https://cdad70.fr Parking à proximité.
Rencontre avec des professionnels,reproduction d’une scène de crime avec l’intervention de la gendarmerie,découverte des métiers de la justice,atelier enfants

© Tribunal judiciaire

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