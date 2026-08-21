Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice, Tribunal judiciaire, Vesoul
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Vesoul
Informations pratiques
Tribunal judiciaire de Vesoul, rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime, découverte des métiers de la justice Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Tribunal judiciaire Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Rencontre avec des professionnels, reproduction d’une scène de crime avec l’intervention de la gendarmerie, découverte des métiers de la justice, atelier enfants
Tribunal judiciaire 4 place du Palais, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 58 00 https://www.justice.fr https://cdad70.fr Parking à proximité.
Rencontre avec des professionnels,reproduction d’une scène de crime avec l’intervention de la gendarmerie,découverte des métiers de la justice,atelier enfants
© Tribunal judiciaire
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