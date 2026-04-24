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TRIBUTE ELVIS- FROM MEMPHIS TO MADISON CCM JEAN GAGNANT Limoges

TRIBUTE ELVIS- FROM MEMPHIS TO MADISON CCM JEAN GAGNANT Limoges

TRIBUTE ELVIS- FROM MEMPHIS TO MADISON CCM JEAN GAGNANT Limoges samedi 23 janvier 2027.

Lieu : CCM JEAN GAGNANT

Adresse : 7 Avenue Jean Gagnant

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : samedi 23 janvier 2027

Fin : samedi 23 janvier 2027

Heure de début : 20:30

TRIBUTE ELVIS- FROM MEMPHIS TO MADISON Début : 2027-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CCM JEAN GAGNANT 7 Avenue Jean Gagnant 87000 Limoges 87

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