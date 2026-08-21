Tricolire, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Tricolire Mardi 1 décembre, 15h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T15:30:00+01:00 – 2026-12-01T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-01T15:30:00+01:00 – 2026-12-01T17:30:00+01:00

Mardi 1er décembre de 15h30 à 17h30

Atelier de partage de savoirs. Travaux d’aiguilles et échanges littéraires au programme !

Médiathèque Côte Pavée

Durée : 2h

Sur inscription au 05 67 72 84 47

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 47 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Atelier de partage de savoirs. Travaux d’aiguilles et échanges littéraires au programme !