Trim’athlon Base nautique Villersexel
Trim’athlon Base nautique Villersexel samedi 9 mai 2026.
Villersexel
Trim’athlon
Base nautique 47 rue de la forge Villersexel Haute-Saône
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le PAN SARL Villersexel organise sa traditionnelle édition du Trim’athlon.
Raid sportif ouvert aux sportifs confirmés et amateurs!
Deux types de course: Élite et Médiane.
Par équipe de deux: canoë, VTT et course à pied.
Cette année encore, le Trim’athlon vous invite à une journée sportive suivie d’une soirée festive !
Attention places limitées !
Possibilité de s’inscrire uniquement au repas du soir.
Buvette et restauration sur place. .
Base nautique 47 rue de la forge Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 52 26
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English : Trim’athlon
L’événement Trim’athlon Villersexel a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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