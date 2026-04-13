Trim’athlon Base nautique Villersexel

Villersexel

Trim’athlon

Base nautique 47 rue de la forge Villersexel Haute-Saône

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le PAN SARL Villersexel organise sa traditionnelle édition du Trim’athlon.

Raid sportif ouvert aux sportifs confirmés et amateurs!

Deux types de course: Élite et Médiane.

Par équipe de deux: canoë, VTT et course à pied.

Cette année encore, le Trim’athlon vous invite à une journée sportive suivie d’une soirée festive !

Attention places limitées !

Possibilité de s’inscrire uniquement au repas du soir.

Buvette et restauration sur place. .

Base nautique 47 rue de la forge Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 52 26

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English : Trim’athlon

L’événement Trim’athlon Villersexel a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL