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Trim’athlon Base nautique Villersexel

Trim’athlon Base nautique Villersexel

Trim’athlon Base nautique Villersexel samedi 9 mai 2026.

Lieu : Base nautique

Adresse : 47 rue de la forge

Ville : 70110 Villersexel

Département : Haute-Saône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 42 42 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villersexel

Trim’athlon

Base nautique 47 rue de la forge Villersexel Haute-Saône

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Le PAN SARL Villersexel organise sa traditionnelle édition du Trim’athlon.

Raid sportif ouvert aux sportifs confirmés et amateurs!
Deux types de course: Élite et Médiane.
Par équipe de deux: canoë, VTT et course à pied.

Cette année encore, le Trim’athlon vous invite à une journée sportive suivie d’une soirée festive !
Attention places limitées !
Possibilité de s’inscrire uniquement au repas du soir.

Buvette et restauration sur place.   .

Base nautique 47 rue de la forge Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 52 26 

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English : Trim’athlon

L’événement Trim’athlon Villersexel a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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