Trio Barou/Pellen /Lombardi Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:30 –

Gratuit : non 5 à 15 € 5 à 15 € Adulte

Concert présenté dans le cadre de l’événement Cœur de Printemps Les trois musiciens se sont rencontrés en 2023 grâce au projet The Kraken Consort, qui réunit quatre musiciens issus du monde des musiques traditionnelles et quatre musiciens et chanteurs classiques. La “plateforme” Kraken Consort propose des concerts en formule complète ou en formations réduites, du duo au quintet, d’un programme traditionnel irlandais et écossais à un programme dédié à la tradition américaine, en passant par des programmes de musique classique et baroque. C’est grâce à ce projet qu’est née la collaboration entre Sylvain Barou, Ronan Pellen et David Lombardi. Le trio propose un répertoire de morceaux principalement issus de la tradition irlandaise et écossaise, interprétés tantôt avec énergie et un rythme captivant, tantôt avec délicatesse et intimité. Le concert sera suivi d’une session irlandaise ouverte à toutes et tous. Distribution : Sylvain Barou : flûtes, cornemuse irlandaise ; Ronan Pellen : cistre ; David Lombardi : violon

Portevent Nantes 44000



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