Trio du Levant par Musiques à Crozon Crozon

Trio du Levant par Musiques à Crozon
Boulevard de Pralognan Crozon Finistère
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Trois jeunes musiciens talentueux venus d’Alsace ouvrent la saison 2026 de Musiques à Crozon.
Leur formation originale orgue, violon et hautbois met en valeur un répertoire allant du baroque au romantisme, plein d’élégance et de sensibilité.
Un concert d’ouverture placé sous le signe de la fraîcheur et de la virtuosité, dans l’écrin sonore de l’église de Crozon.
Orgue N. Kilhoffer
Hautbois J. Laithier
Violon J. Paviot
Église Saint-Pierre
Tout public
1 h 30
15 € Réduit 10 € .
Boulevard de Pralognan Crozon 29160 Finistère Bretagne
