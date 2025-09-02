Trio Zeliha en concert Bischwiller

Né en 2018 de la complicité entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge González Buajasán, le Trio Zeliha s’ancre dans une amitié musicale de longue date.

Né en 2018 de la complicité entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge González Buajasán, le Trio Zeliha s’ancre dans une amitié musicale de longue date. La musique est leur point de rencontre et le trio, leur amarre. Lauréats de prestigieux concours internationaux (Clara Haskil, KlavierOlymp de BadKissingen, Jascha Heifetz, Ginette Neveu, Barsbash Bach, Louis Rosor), les trois musiciens signent l’identité rare et la vision originale de leur formation par deux disques remarqués en 2019 et 2024.

Le programme titanesque ! est à la mesure de ce trio exceptionnel. Avec Beethoven, lyrique, sublime d’inspiration et de fantaisie inventive, la monumentalité se teinte de douceur. À ce chef-d’œuvre qui marqua à jamais les romantiques, répond l’opus de Brahms, inouï d’intensité, de lumière et d’humanité.

Au programme

Ludwig van Beethoven, Trio avec piano n° 7 à l’Archiduc en si bémol majeur, op. 97

Johannes Brahms, Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur op. 8.

En partenariat avec l’AJAM.

Durée 1h30 avec entracte.

Musique classique.

Placement libre.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/trio-zeliha/ .

English :

Born in 2018 from the complicity between violinist Manon Galy, cellist Maxime Quennesson and pianist Jorge González Buajasán, Trio Zeliha is rooted in a long-standing musical friendship.

German :

Das Trio Zeliha entstand 2018 aus der Komplizenschaft zwischen der Geigerin Manon Galy, dem Cellisten Maxime Quennesson und dem Pianisten Jorge González Buajasán und ist in einer langjährigen musikalischen Freundschaft verankert.

Italiano :

Formato nel 2018 dalla violinista Manon Galy, dal violoncellista Maxime Quennesson e dal pianista Jorge González Buajasán, il Trio Zeliha affonda le sue radici in un’amicizia musicale di lunga data.

Espanol :

Formado en 2018 por la violinista Manon Galy, el violonchelista Maxime Quennesson y el pianista Jorge González Buajasán, el Trío Zeliha tiene sus raíces en una larga amistad musical.

