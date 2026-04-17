TRISTAN ET ISOLDE WAGNER Montpellier

Montpellier

TRISTAN ET ISOLDE WAGNER

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Pour composer Tristan et Isolde, Wagner s’est notamment inspiré d’une légende bretonne et d’un poème de Gottfried von Strasbourg, sans oublier ses propres amours avec Mathilde Wesendonck, femme de son bienfaiteur et mécène. Mathilde avait elle-même écrit plusieurs poèmes sensuels et rêveurs Wagner les mit en musique sous le titre Wese

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Pour composer Tristan et Isolde, Wagner s’est notamment inspiré d’une légende bretonne et d’un poème de Gottfried von Strasbourg, sans oublier ses propres amours avec Mathilde Wesendonck, femme de son bienfaiteur et mécène. Mathilde avait elle-même écrit plusieurs poèmes sensuels et rêveurs Wagner les mit en musique sous le titre Wesendonck-Lieder avant de se lancer dans la composition de son opéra.

On a tout dit sur Tristan, sur le fameux accord du Prélude, sur le duo du deuxième acte où Wagner cite aussi bien Novalis que Schopenhauer, sur la mort d’Isolde qui culmine dans un ineffable Nirvana. Musicalement, la partition se souvient de Roméo et Juliette de Berlioz ; la musique de Tristan et d’Isolde s’aventure hors de la tonalité, celle des autres personnages est moins ambiguë afin de souligner l’essor irrésistible de l’amour. J’en suis encore aujourd’hui à chercher dans tous les arts une œuvre d’une aussi dangereuse séduction, d’une aussi douce, aussi terrible infinité que Tristan. Tous les mystères de Léonard de Vinci se dépouillent de leur magie à la première note de Tristan , avouait Nietzsche lui-même.

Sous la direction du nouveau directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France, est ici réunie une distribution hors pair Anja Kampe a chanté Isolde à Glyndebourne, Stuart Skelton a donné sa voix à Tristan au Metropolitan Opera de New York, Kwangchul Youn est un familier de Bayreuth.

Tristan un opéra de la nuit pour une inoubliable soirée à Montpellier.

LE PROGRAMME

RICHARD WAGNER

Tristan et Isolde, opéra en 3 actes

Version Concert

Livret de Richard Wagner d’après une légende médiévale celtique

Sur réservation .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : TRISTAN ET ISOLDE WAGNER

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

Wagner?s inspiration for Tristan and Isolde came from a Breton legend and a poem by Gottfried von Strasbourg, not to mention his own love affair with Mathilde Wesendonck, wife of his benefactor and patron. Mathilde herself had written several sensual, dreamy poems, which Wagner set to music under the title Wese

L’événement TRISTAN ET ISOLDE WAGNER Montpellier a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT MONTPELLIER