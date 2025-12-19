Tristan Lopin partez sans moi, je vous rejoins Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Tristan Lopin partez sans moi, je vous rejoins Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement jeudi 11 mars 2027.
Tristan Lopin partez sans moi, je vous rejoins
Jeudi 11 mars 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 34 – 34 – 38 EUR
Début : 2027-03-11 20:30:00
2027-03-11
Partez sans moi, je vous rejoins ! Nouveau spectacle de Tristan Lopin.
J’avais prévu plein de trucs pour le futur.
Ça avait l’air d’être dans super longtemps.
Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment.
Je crois que mon futur m’a ghosté…
Ou alors, il est juste parti acheter des clopes.
Auteur et interprète Tristan Lopin
Mise en scène Mikael Chirinian .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Go without me, I’ll join you! New show by Tristan Lopin.
