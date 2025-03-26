TRISTAN LUCAS – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen

TRISTAN LUCAS Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

ATTENTION CE SHOW NE SE JOUE PAS AU THEATRE A L’OUEST !Tristan Lucas est un Français content. Oui, c’est un spécimen rare.Faux lent, nonchalant hyperactif, il multiplie les projets : tournée de Stand-up à vélo (2 vélos 1 micro), plateau en espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau), improvisation (Les Ours dans ta baignoire).Il se disperse pour mieux se (re)trouver.Sinon niveau blague, il taquine les bobos, fait marrer sur le musée des esclaves (parce que oui, on peut rire de tout) et vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine.Chroniqueur sur Rire et Chansons et Couleur 3 (Radio Suisse), vous avez pu le voir sur France 2 (Génération Paname), Canal (Comédie Club Tour avec Haroun) ou sur Pasquinade.Plus de 20 prix dans des festivals d’humour où y’a des gens qui jugent des gens.

CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14