Tro an orglezoù Concerts d’orgue Église Saint-Briac Bourbriac

Informations pratiques

Bourbriac

Tro an orglezoù Concerts d’orgue

Église Saint-Briac 16 Hent Garenn Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Concerts avec orgue, le circuit des orgues du Centre Bretagne organise dans l’église de Bourbriac un concert avec Les z’ailées Annaëlle Diridollou aux clarinettes et Estelle Walter à l’orgue. Musiques classiques et traditionnelles avec des arrangements inédits. .

Église Saint-Briac 16 Hent Garenn Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71

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English :

L’événement Tro an orglezoù Concerts d’orgue Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol