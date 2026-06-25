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AGENDA · Bourbriac

Tro an orglezoù Concerts d’orgue Église Saint-Briac Bourbriac

dimanche 5 juillet 2026 · Église Saint-Briac · Bourbriac

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Saint-Briac
Adresse
16 Hent Garenn
Ville
22390 Bourbriac
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bourbriac

Tro an orglezoù Concerts d’orgue

Église Saint-Briac 16 Hent Garenn Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Concerts avec orgue, le circuit des orgues du Centre Bretagne organise dans l’église de Bourbriac un concert avec Les z’ailées Annaëlle Diridollou aux clarinettes et Estelle Walter à l’orgue. Musiques classiques et traditionnelles avec des arrangements inédits.   .

Église Saint-Briac 16 Hent Garenn Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71 

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English :

L’événement Tro an orglezoù Concerts d’orgue Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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