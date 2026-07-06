Tro Breizh Foot Plage de l’Ecluse Dinard

Informations pratiques

Dinard

Tro Breizh Foot

Plage de l’Ecluse 2 Allée de la Plage Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-20

La Ligue de Bretagne de football et son car animation repartent pour une 27ème tournée estivale. Plages, centres de loisirs, bases nautiques… Peu importe l’espace dédié, l’objectif reste le même proposer une animation gratuite et ludique à destination des locaux et vacanciers, enfants et public de tout horizon !

De 10h30 à 13h00 et 14h30 à 18h00, petits et grands pourront profiter d’un programme riche et varié autour du ballon rond

Véritable terrain de beach soccer

Futnet

Terrain multi-buts Bazookagoal

Ateliers ludiques et participatifs animés par nos partenaires

Baby-foot humain

Snookball

DJ set pour une ambiance estivale

Quiz, challenges et nombreuses autres animations

Un espace convivial et festif pour pratiquer, découvrir, partager et célébrer le football sous toutes ses formes.

A Dinard la plage de l’Ecluse

Inscriptions sur helloasso.com .

Plage de l’Ecluse 2 Allée de la Plage Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Tro Breizh Foot Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme