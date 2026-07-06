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AGENDA · Dinard

Tro Breizh Foot Plage de l’Ecluse Dinard

jeudi 20 août 2026 · Plage de l'Ecluse · Dinard

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Plage de l'Ecluse
Adresse
2 Allée de la Plage
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Tro Breizh Foot

Plage de l’Ecluse 2 Allée de la Plage Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-20

La Ligue de Bretagne de football et son car animation repartent pour une 27ème tournée estivale. Plages, centres de loisirs, bases nautiques… Peu importe l’espace dédié, l’objectif reste le même proposer une animation gratuite et ludique à destination des locaux et vacanciers, enfants et public de tout horizon !

De 10h30 à 13h00 et 14h30 à 18h00, petits et grands pourront profiter d’un programme riche et varié autour du ballon rond
Véritable terrain de beach soccer
Futnet
Terrain multi-buts Bazookagoal
Ateliers ludiques et participatifs animés par nos partenaires
Baby-foot humain
Snookball
DJ set pour une ambiance estivale
Quiz, challenges et nombreuses autres animations

Un espace convivial et festif pour pratiquer, découvrir, partager et célébrer le football sous toutes ses formes.

A Dinard la plage de l’Ecluse

Inscriptions sur helloasso.com   .

Plage de l’Ecluse 2 Allée de la Plage Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Tro Breizh Foot Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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