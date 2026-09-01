Troc de boutures et de graines à la bibliothèque Bibliothèque Toni Morrison Paris

Informations pratiques

Le principe du troc est simple : vous apportez vos boutures de plantes d’intérieur, de préférence dans un pot pour faciliter le transport, et vous l’échangez contre un autre.

L’échange doit être équitable (taille similaire, rareté de la plante, etc.).

A cette occasion, nous donnons du lombrithé. Pensez à apporter votre contenant.

La grainothèque et la bouturothèque sont disponibles toute l’année !

Venez échanger vos graines et vos boutures et partager vos conseils entre mains vertes !

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

+33155283015 bibliotheque.toni-morrisonr@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier



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