Troc de plantes Rue de Garsmaria Pleyben
samedi 15 mai 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Troc de plantes
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 15:00:00
fin : 2027-05-15 17:00:00
Date(s) :
2027-05-15
Vos semis ont bien donné cette année ? Vous vous retrouvez avec des surplus ? Ou au contraire, il vous manque quelques espèces ? Venez échanger vos plus beaux plants pour compléter votre jardin lors de ce rendez-vous devenu annuel.
Tout public Gratuit. .
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Troc de plantes Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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