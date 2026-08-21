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AGENDA · Pleyben

Troc de plantes Rue de Garsmaria Pleyben

samedi 15 mai 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben

Informations pratiques

Début
samedi 15 mai 2027
Fin
samedi 15 mai 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de Garsmaria
Adresse
Bibliothèque
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Troc de plantes

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 15:00:00
fin : 2027-05-15 17:00:00

Date(s) :
2027-05-15

Vos semis ont bien donné cette année ? Vous vous retrouvez avec des surplus ? Ou au contraire, il vous manque quelques espèces ? Venez échanger vos plus beaux plants pour compléter votre jardin lors de ce rendez-vous devenu annuel.

Tout public Gratuit.   .

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65 

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English :

L’événement Troc de plantes Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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