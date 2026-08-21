Troc de plantes Rue de Garsmaria Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Troc de plantes

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 15:00:00

fin : 2027-05-15 17:00:00

Date(s) :

2027-05-15

Vos semis ont bien donné cette année ? Vous vous retrouvez avec des surplus ? Ou au contraire, il vous manque quelques espèces ? Venez échanger vos plus beaux plants pour compléter votre jardin lors de ce rendez-vous devenu annuel.

Tout public Gratuit. .

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Troc de plantes Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE