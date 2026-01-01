Troc et puces Moustoir-Ac

Troc et puces

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’amicale laïque organise son troc et puces dont les bénéfices serviront à financer les sorties et les animations pour les enfants de l’école. .

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 83 80 40 44

