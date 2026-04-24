Troc et puces USC Basket, Leclerc Concarneau, Concarneau
Troc et puces USC Basket, Leclerc Concarneau, Concarneau dimanche 14 juin 2026.
Troc et puces USC Basket Dimanche 14 juin, 08h00 Leclerc Concarneau Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:00:00+02:00
RECHERCHONS EXPOSANTS
TROC & PUCES – 19ème édition
Dimanche 14 juin 2026
9h00 – 18h00
Concarneau – Parking du Leclerc couvert
Emplacements exposants :
• 9€ les 2,5m sans table
• 12€ les 2,5m avec table
Entrée visiteurs : 1,50€ (Gratuit -12 ans)
Restauration sur place
☕ Petit déjeuner : 2€
️ Déjeuner : 6€
Réservation :
uscbaskettrocetpuces@gmail.com
06 77 91 57 54
⚠️ Places limitées — pensez à réserver rapidement !
#trocetpuces #brocante #videgrenier #concarneau #finistere #bretagne #exposants #evenement #bonplan #weekend
https://www.facebook.com/events/887069357477984/
Leclerc Concarneau Rue de Quimper 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:uscbaskettrocetpuces@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/887069357477984/ »}] https://www.facebook.com/events/887069357477984/ AVEN
RECHERCHONS EXPOSANTS
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier initiation découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 2 juin 2026
- Atelier couture, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 2 juin 2026
- Conférence — Plantes médicinales bretonnes, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau 2 juin 2026
- Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Quai Pénéroff Concarneau 3 juin 2026
- Open Lab, Konk Ar Lab, Concarneau 4 juin 2026