Troc et puces USC Basket, Leclerc Concarneau, Concarneau

Troc et puces USC Basket Dimanche 14 juin, 08h00 Leclerc Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:00:00+02:00

RECHERCHONS EXPOSANTS

TROC & PUCES – 19ème édition

Dimanche 14 juin 2026

9h00 – 18h00

Concarneau – Parking du Leclerc couvert

Emplacements exposants :

• 9€ les 2,5m sans table

• 12€ les 2,5m avec table

Entrée visiteurs : 1,50€ (Gratuit -12 ans)

Restauration sur place

☕ Petit déjeuner : 2€

️ Déjeuner : 6€

Réservation :

uscbaskettrocetpuces@gmail.com

06 77 91 57 54

⚠️ Places limitées — pensez à réserver rapidement !

#trocetpuces #brocante #videgrenier #concarneau #finistere #bretagne #exposants #evenement #bonplan #weekend

https://www.facebook.com/events/887069357477984/

Leclerc Concarneau Rue de Quimper 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:uscbaskettrocetpuces@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/887069357477984/ »}] https://www.facebook.com/events/887069357477984/ AVEN

RECHERCHONS EXPOSANTS