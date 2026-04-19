Troc Plantes A Fleur de Terre – 20e édition Square des Maraîches Nantes
Troc Plantes A Fleur de Terre – 20e édition Square des Maraîches Nantes samedi 9 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:30 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Échange de végétaux entre particuliers. Troc Plantes A Fleur de Terre au Jardin des Maraîches, suivi d’un pique-nique pour ceux qui le désirent. Un moment qui est toujours très sympatique.
Square des Maraîches Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0620818027 https://afleurdeterre.fr/
Afficher la carte du lieu Square des Maraîches et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Ève + Shaga – Festival Nouvel Orage, Ferrailleur (Le), Nantes 19 avril 2026
- Les p’tits surréalistes (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 20 avril 2026
- Anime ton quartier Bellevue Nantes 20 avril 2026
- Stage de printemps à Môm’Nantes : « Capturer le temps », Môm’Nantes, Nantes 20 avril 2026
- Spring Camp Basket 2026, Gymnase La Similienne, Nantes 20 avril 2026