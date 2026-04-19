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Troc Plantes A Fleur de Terre – 20e édition Square des Maraîches Nantes

Troc Plantes A Fleur de Terre – 20e édition Square des Maraîches Nantes

Troc Plantes A Fleur de Terre – 20e édition Square des Maraîches Nantes samedi 9 mai 2026.

Lieu : Square des Maraîches

Adresse : Rue de la Haluchère

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:30 – 13:00
Gratuit : oui  Tout public 

Échange de végétaux entre particuliers. Troc Plantes A Fleur de Terre au Jardin des Maraîches, suivi d’un pique-nique pour ceux qui le désirent. Un moment qui est toujours très sympatique.

Square des Maraîches Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0620818027 https://afleurdeterre.fr/


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