Troc Plantes A Fleur de Terre – 20e édition Square des Maraîches Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 09:30 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Échange de végétaux entre particuliers. Troc Plantes A Fleur de Terre au Jardin des Maraîches, suivi d’un pique-nique pour ceux qui le désirent. Un moment qui est toujours très sympatique.

Square des Maraîches Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0620818027 https://afleurdeterre.fr/



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