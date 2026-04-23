Troc plants Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Troc plants Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 10 mai 2026.
Châtillon-en-Bazois
Troc plants
Place Pierre Saury Derrière la MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
Date(s) :
2026-05-10
L’association Coup d’pousse organise un troc de plants.
De 10h à 12h30 derrière la MJC, place Pierre Saury.
Troc de plants, boutures, graines etc. Echange de recettes, savoir-faire, conseils.
Pot de l’Amitié à 12h30, pique-nique tiré du sac.
Infos jeanlouisrambert@wanadoo.fr .
Place Pierre Saury Derrière la MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jeanlouisrambert@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Troc plants
L’événement Troc plants Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Châtillon-en-Bazois (Nièvre)
- Circuit le Bazois sur le Canal Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Liaison Châtillon-en-Bazois Montapas Étang de Baye petite boucle Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Liaison Châtillon-en-Bazois Montapas Étang de Baye Grande boucle Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Le Canal du Nivernais de Châtillon-en-Bazois à l’écluse de Fleury Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur Salle des Projets Châtillon-en-Bazois 9 mai 2026