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Troc plants Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Troc plants Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place Pierre Saury

Adresse : Derrière la MJC

Ville : 58110 Châtillon-en-Bazois

Département : Nièvre

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtillon-en-Bazois

Troc plants

Place Pierre Saury Derrière la MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :
2026-05-10

L’association Coup d’pousse organise un troc de plants.
De 10h à 12h30 derrière la MJC, place Pierre Saury.
Troc de plants, boutures, graines etc. Echange de recettes, savoir-faire, conseils.
Pot de l’Amitié à 12h30, pique-nique tiré du sac.
Infos jeanlouisrambert@wanadoo.fr   .

Place Pierre Saury Derrière la MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   jeanlouisrambert@wanadoo.fr

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English : Troc plants

L’événement Troc plants Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan

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