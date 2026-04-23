Troc plants Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Châtillon-en-Bazois

Troc plants

Place Pierre Saury Derrière la MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association Coup d’pousse organise un troc de plants.

De 10h à 12h30 derrière la MJC, place Pierre Saury.

Troc de plants, boutures, graines etc. Echange de recettes, savoir-faire, conseils.

Pot de l’Amitié à 12h30, pique-nique tiré du sac.

Infos jeanlouisrambert@wanadoo.fr .

Place Pierre Saury Derrière la MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jeanlouisrambert@wanadoo.fr

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English : Troc plants

L’événement Troc plants Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan