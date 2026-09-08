UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Concarneau

Troc & Puces de Concarneau, Place du marché, kerandon, Concarneau

samedi 12 septembre 2026 · Place du marché, kerandon · Concarneau

Troc & Puces de Concarneau, Place du marché, kerandon, Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Place du marché, kerandon
Adresse
Place du marché, concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère

Troc & Puces de Concarneau Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché, kerandon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Événement de troc et de vente de puces organisé à Concarneau. Entrée libre. En présence du bus de l’entrepreneuriat et du village de l’emploi. Un stand restauration sera disponible avec crêpes, rougail, saucisses et boissons.

Place du marché, kerandon Place du marché, concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne AVEN
Marché de troc et puces gratuit avec animations et restauration sur la Place du marché à Concarneau.

À voir aussi à Concarneau (Finistère)