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Troc & puces, Place du marché Kerandon, Concarneau

samedi 12 septembre 2026 · Place du marché Kerandon · Concarneau

Troc & puces, Place du marché Kerandon, Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Place du marché Kerandon
Adresse
Place du Marché concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif
Entrée libre et gratuite

Troc & puces Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché Kerandon Finistère

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Treuzell se déplace et sera présent au Troc & puces de Kérandon, place du marché le 12 septembre 2026.
Horaires : 9h à 16h
Venez nombreux nous découvrir ou nous redécouvrir et faites de bonnes affaires !

Place du marché Kerandon Place du Marché concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ebe@treuzell.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676909238 »}]
Treuzell sera de la partie au Troc & puces de Kérandon le samedi 12 septembre 2026. Venez nombreux! CCA Treuzell

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