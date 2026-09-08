Troc & puces, Place du marché Kerandon, Concarneau
samedi 12 septembre 2026 · Place du marché Kerandon · Concarneau
Informations pratiques
Troc & puces Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché Kerandon Finistère
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Treuzell se déplace et sera présent au Troc & puces de Kérandon, place du marché le 12 septembre 2026.
Horaires : 9h à 16h
Venez nombreux nous découvrir ou nous redécouvrir et faites de bonnes affaires !
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Treuzell sera de la partie au Troc & puces de Kérandon le samedi 12 septembre 2026. Venez nombreux! CCA Treuzell
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