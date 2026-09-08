Troc & puces, Place du marché Kerandon, Concarneau

Informations pratiques

Troc & puces Samedi 12 septembre, 09h00 Place du marché Kerandon Finistère

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Treuzell se déplace et sera présent au Troc & puces de Kérandon, place du marché le 12 septembre 2026.

Horaires : 9h à 16h

Venez nombreux nous découvrir ou nous redécouvrir et faites de bonnes affaires !

Place du marché Kerandon Place du Marché concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ebe@treuzell.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676909238 »}]

Treuzell sera de la partie au Troc & puces de Kérandon le samedi 12 septembre 2026. Venez nombreux! CCA Treuzell