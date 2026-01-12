Troc’jardin

Saint-Cyr-la-Rosière Orne

2026-10-04 14:00:00

2026-10-04 17:30:00

2026-10-04

Venez échanger vos végétaux, livres, graines, confitures, astuces, …

Organisé dans le bourg de Saint-Cyr-la-Rosière en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Sous abri en cas d’intempéries.

Deux fois par an, le comité des fêtes de Saint-Cyr, en partenariat avec l’Écomusée du Perche, organise son troc plantes, livres et confitures.

Le troc plantes, c’est l’occasion d’échanger vos graines et autres plantes contre de nouvelles que vous ne possédez pas et que vous souhaiteriez voir se développer dans votre jardin ou dans votre maison. Mais aussi de troquer des livres que vous ne souhaitez pas garder contre d’autres que aimeriez lire; ou encore des confitures que vous possédez en trop grande quantité contre d’autres que vous adoreriez déguster.

Alors n’hésitez pas à venir, même si vous n’avez rien à échanger.

Entrée gratuite. .

le bourg Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

