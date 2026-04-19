Troc’plantes Jardin Ba’Bonheur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit, renseignements et inscriptions par mail: jardinbabonheur@gmail.com gratuit Tout public – Age maximum : 99

Dans le cadre de la Fête des voisins, l’association Ba’Bonheur organise son premier Troc’plantes samedi 30 mai de 9h30 à 11h30.Vous pouvez apporter des fleurs, des semis, des boutures et des graines à échanger. On discute, on découvre des plantes, on apprend des astuces et on troque! Et c’est gratuit !Apportez une table pliante si possible. Renseignements et Inscriptions par mail : jardinbabonheur@gmail.comSur place, de nombreuses animations + stand de crêpes et café à prix libre.

Jardin Ba’Bonheur Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Jardin Ba’Bonheur et trouvez le meilleur itinéraire

