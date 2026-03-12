Troc’s graines d’automne La Ferté-Bernard
samedi 10 octobre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Troc’s graines d’automne
Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Atelier De la graine à la plante et vice-versa . De 10h à 13h et de 14h à 16h30. Echange de graines ou de plants, de conseils et trucs de jardiniers. Apportez- ou -non vos graines et vos plants. En lien avec la grainothèque de la Ferté-Bernard. Gratuit pour tous .
Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87
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English :
L’événement Troc’s graines d’automne La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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