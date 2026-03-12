Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Troc’s graines d’automne

Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Atelier De la graine à la plante et vice-versa . De 10h à 13h et de 14h à 16h30. Echange de graines ou de plants, de conseils et trucs de jardiniers. Apportez- ou -non vos graines et vos plants. En lien avec la grainothèque de la Ferté-Bernard. Gratuit pour tous .

Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87

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English :

L’événement Troc’s graines d’automne La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude