TROIS CONTES ET QUELQUES THÉÂTRE SORANO Toulouse
lundi 3 mai 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TROIS CONTES ET QUELQUES
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-03 20:30:00
fin : 2027-05-14 21:45:00
Date(s) :
2027-05-03 2027-05-10
Le groupe Merci n’est plus à présenter tant cette compagnie a participé du paysage artistique de ces trente dernières années à Toulouse et partout en France.
Des langues d’auteurs d’aujourd’hui aux surprenants dispositifs
scéniques, jouant tout autant dans les lieux dédiés que hors-les-murs, du théâtre Garonne aux berges de celui-ci, du réfectoire des Jacobins en Pronomade(s) au Mas-d’Azil, du Théâtre de la Cité au regretté Mix’art Myrys, du Théâtre Sorano au tout aussi regretté Pavillon Mazar, ou encore récemment dans le grand cloître de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon pour la sélection du festival officiel d’Avignon.
Voici donc pour la der des ders dans notre ville, avec la fidèle complicité du Théâtre Sorano et du théâtre Garonne, que le groupe Merci nous convie à venir entendre dans un sarcasme salvateur, ironique et joyeux : Trois contes et quelques ; et puis s’en vont.
TROIS CONTES ET QUELQUES TTT
Le vocabulaire et la gestuelle à la mode chez les influenceuses sont ici digérés par le monde des contes, et l’osmose est miraculeuse. Le spectacle tient les deux enjeux à la fois passer au crible du mouvement #MeToo les perversités contemporaines tout en prenant racine dans les archétypes. (…) Calés sur leur piste de jeu sans jamais perdre leur rythme, les acteurs pétillent et servent avec talent la drôlerie grinçante de ces contes si brillamment renouvelés . 9 .
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Merci group needs no introduction, as this company has been a fixture of the arts scene in Toulouse and throughout France for the past thirty years.
L’événement TROIS CONTES ET QUELQUES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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