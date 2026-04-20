TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ? Montpellier

Montpellier

TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ?

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le samedi 2 mai de 10:00 à 13:00

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

La gentillesse est une force, mais sans discernement, elle peut mener à l’épuisement ou au ressentiment.

Le samedi 2 mai de 10:00 à 13:00

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

La gentillesse est une force, mais sans discernement, elle peut mener à l’épuisement ou au ressentiment.

Cette matinée explore comment la sagesse bouddhiste nous aide à cultiver une bienveillance authentique tout en sachant protéger notre espace intérieur. Apprenez à transformer votre patience en une protection stable plutôt qu’en une simple endurance passive.

• Distinguer la bonté véritable de la complaisance.

• Développer une confiance intérieure pour dire non avec paix.

• Stabiliser son esprit face aux sollicitations.

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du Faubourg Boutonnet.

Le Centre Centre bouddhiste ouvert à tous pour apprendre à cultiver un esprit heureux et altruiste à travers la méditation.

L’enseignant Kadam Olivier Terreault transmet avec humour et dynamisme 30 ans de pratique pour rendre la sagesse bouddhiste accessible à tous.

Tarifs 20€ (18€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Saturday, May 2 from 10:00 to 13:00

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Kindness is a strength, but without discernment, it can lead to exhaustion or resentment.

L’événement TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ? Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER