TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ? Montpellier
TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ? Montpellier samedi 2 mai 2026.
Montpellier
TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ?
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le samedi 2 mai de 10:00 à 13:00
Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.
La gentillesse est une force, mais sans discernement, elle peut mener à l’épuisement ou au ressentiment.
Le samedi 2 mai de 10:00 à 13:00
Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.
La gentillesse est une force, mais sans discernement, elle peut mener à l’épuisement ou au ressentiment.
Cette matinée explore comment la sagesse bouddhiste nous aide à cultiver une bienveillance authentique tout en sachant protéger notre espace intérieur. Apprenez à transformer votre patience en une protection stable plutôt qu’en une simple endurance passive.
• Distinguer la bonté véritable de la complaisance.
• Développer une confiance intérieure pour dire non avec paix.
• Stabiliser son esprit face aux sollicitations.
Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du Faubourg Boutonnet.
Le Centre Centre bouddhiste ouvert à tous pour apprendre à cultiver un esprit heureux et altruiste à travers la méditation.
L’enseignant Kadam Olivier Terreault transmet avec humour et dynamisme 30 ans de pratique pour rendre la sagesse bouddhiste accessible à tous.
Tarifs 20€ (18€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
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English :
Saturday, May 2 from 10:00 to 13:00
Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.
Kindness is a strength, but without discernment, it can lead to exhaustion or resentment.
L’événement TROP GENTIL, TROP PATIENT FAUT-IL METTRE DES LIMITES ? Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER
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