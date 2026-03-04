Trophée de la création du Printemps du Rire 2026 – Test de Paternité, Café-Théâtre le 57, Toulouse

Trophée de la création du Printemps du Rire 2026 – Test de Paternité Jeudi 26 mars, 20h30 Café-Théâtre le 57 Haute-Garonne

12 € la place sur lien de réservation https://billetterie.festik.net/leprintempsdurire/product/trophee-de-la-creation-test-de-paternite

Début : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T21:40:00+01:00

Fin : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T21:40:00+01:00

Dans le cadre du Trophée de création du printemps du Rire 2026… Une Comédie pétillante « Test de Paternité »

Plongez dans l’univers drôle et touchant de « Test de Paternité », une comédie d’1h15 qui explore avec humour les secrets de famille et les vérités inattendues.

****Tout bascule lorsqu’une mère révèle à sa fille, qu’elle ne sait pas qui est son père. Entre stupeur, rires et règlements de comptes, la mère, la fille et le fils se retrouvent confrontée à une situation qui devient compliquée. Est-ce qu’un test de paternité leur permettra d’y voir plus clair ?

À travers des personnages hauts en couleur, « Test de Paternité » aborde avec légèreté les grandes questions existentielles : les liens du sang, l’identité, et ce qui fait réellement une famille.

Auteur : Fabienne Sizun​

https://billetterie.festik.net/leprintempsdurire/product/trophee-de-la-creation-test-de-paternite

https://www.youtube.com/@CompagnieThéARTAMPION

https://www.facebook.com/CompagnieTheartampion

https://www.instagram.com/cietheartampion

https://theartampion.alwaysdata.net/

https://linktr.ee/theartampion31

https://www.linkedin.com/company/compagnie-théartampion/?viewAsMember=true

