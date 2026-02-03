Trophée des Petits Champions Merlette Orcières

Trophée des Petits Champions

La plus grande compétition de hockey junior en Europe fête sa 34e édition.

Plus de 400 joueurs venus de toute la France, de Suisse et d’Italie… viendront s’affronter sur la glace d’Orcières Merlette 1850 !

Europe’s biggest junior field hockey competition celebrates its 34nd edition.

More than 400 players from all over France, Switzerland and Italy… will compete on the ice at Orcières Merlette 1850!

