Informations pratiques

Pontarlier

True Romance Ciné Culte

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:45:00

fin : 2026-09-25 22:55:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-27

Votre Cinema Olympia Pontarlier vous propose de découvrir ou redécouvrir sur grand écran le Ciné Culte True Romance

ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 16 ans !

Il sera diffusé pour deux séances uniquement

Vendredi 25 Septembre à 20h45 en VOSTFR

Dimanche 27 Septembre à 18h15 en VOSTFR

Tarif Evenement 7€ .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : True Romance Ciné Culte

L’événement True Romance Ciné Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS