True Romance Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
True Romance Ciné Culte
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-25 22:55:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-27
Votre Cinema Olympia Pontarlier vous propose de découvrir ou redécouvrir sur grand écran le Ciné Culte True Romance
ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 16 ans !
Il sera diffusé pour deux séances uniquement
Vendredi 25 Septembre à 20h45 en VOSTFR
Dimanche 27 Septembre à 18h15 en VOSTFR
Tarif Evenement 7€ .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : True Romance Ciné Culte
L’événement True Romance Ciné Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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