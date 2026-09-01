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AGENDA · Montpellier

TTO PUNK CONCERT ET EXPOSITION Montpellier

jeudi 10 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
12 Rue du Pila Saint Gély
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

TTO PUNK CONCERT ET EXPOSITION

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026: Nous vous accueillons pour un triple évènement réuni ce même jeudi 10 septembre dans le cadre du Beer Love Fest 2026
JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026: Nous vous accueillons pour un triple évènement réuni ce même jeudi 10 septembre dans le cadre du Beer Love Fest 2026

– TTO PUNK avec la brasserie LA BOULEDOGUE la brasserie prendra le controle de notre tireuse toute la soirée pour vous faire découvrir leurs bières.

– Concert LIVE du groupe WORST PARTY de 21h à 22h.
Style de musique: punk brut / pop punk mélodique

GRATUIT + chapeau
– Vernissage de l’exposition Bête de comptoir par Rachel Weasel Fisher illustratrice & tatoueuse.   .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57 

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English :

THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026: We invite you to join us for a triple %E9v%E8nement r%E9uni this very Thursday, September 10, as part of the Beer Love Fest 2026

L’événement TTO PUNK CONCERT ET EXPOSITION Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER

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