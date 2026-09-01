Informations pratiques

Montpellier

TTO PUNK CONCERT ET EXPOSITION

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026: Nous vous accueillons pour un triple évènement réuni ce même jeudi 10 septembre dans le cadre du Beer Love Fest 2026

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026: Nous vous accueillons pour un triple évènement réuni ce même jeudi 10 septembre dans le cadre du Beer Love Fest 2026

– TTO PUNK avec la brasserie LA BOULEDOGUE la brasserie prendra le controle de notre tireuse toute la soirée pour vous faire découvrir leurs bières.

– Concert LIVE du groupe WORST PARTY de 21h à 22h.

Style de musique: punk brut / pop punk mélodique

GRATUIT + chapeau

– Vernissage de l’exposition Bête de comptoir par Rachel Weasel Fisher illustratrice & tatoueuse. .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57

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English :

THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026: We invite you to join us for a triple %E9v%E8nement r%E9uni this very Thursday, September 10, as part of the Beer Love Fest 2026

L’événement TTO PUNK CONCERT ET EXPOSITION Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER