TU DEVRAIS EN PARLER Place du Marché aux Cochons Toulouse
samedi 14 novembre 2026 · Place du Marché aux Cochons · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TU DEVRAIS EN PARLER
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Pourquoi elle ou lui ? Qu’est-ce-qui nous anime, nous rapproche, nous donne envie de tout déballer à cet autre ? Enfin, tout déballer… vraiment ?
“Tu devrais en parler…” c’est l’histoire d’une amitié originale qui se tricote avec les fils de vie de chacun. Un entremêlement de choix aux répercussions souvent plus fortes que prévues.
La compagnie Synapse nous sollicite pour bâtir cette amitié unique et improvisée !
Et si vous partagiez cette expérience avec vos amis ?
Vous devriez en parler… 8 .
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 13 72 81 contact@compagnie-synapse.com
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English :
You can’t choose your family, but you can choose your friends. Why her or him? What drives us, what brings us together, what makes us want to spill our guts to that other person? I mean, really?
L’événement TU DEVRAIS EN PARLER Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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