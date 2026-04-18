Tuer !, Cinéma le Cratère, Toulouse
Tuer !, Cinéma le Cratère, Toulouse vendredi 1 mai 2026.
Tuer ! Vendredi 1 mai, 17h35 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T17:35:00+02:00 – 2026-05-01T18:46:00+02:00
Fin : 2026-05-01T17:35:00+02:00 – 2026-05-01T18:46:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=4F333 »}]
Rencontre – Fils du vassal Takakura, le samouraï Shingo a une réputation de bretteur invincible qui lui attire les faveurs de son suzerain. Un jaloux cherche alors à désavouer Shingo en remettant e… Cratère Tuer !
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