Tuer !, Cinéma le Cratère, Toulouse

Tuer ! Vendredi 1 mai, 17h35 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T17:35:00+02:00 – 2026-05-01T18:46:00+02:00

Fin : 2026-05-01T17:35:00+02:00 – 2026-05-01T18:46:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=4F333 »}]

Rencontre – Fils du vassal Takakura, le samouraï Shingo a une réputation de bretteur invincible qui lui attire les faveurs de son suzerain. Un jaloux cherche alors à désavouer Shingo en remettant e… Cratère Tuer !