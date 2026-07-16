TURNSTEAK « EKLA », Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

TURNSTEAK « EKLA » Samedi 24 octobre, 16h00 Le Rocher de Palmer Gironde

Réservation – Gratuit : 0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:40:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:40:00+02:00

EKLA! est une expérience sensorielle qui s’affranchit du concert traditionnel pour proposer une immersion visuelle et sonore inédite. Sur scène, un livre surdimensionné en papier plié, conçu par Éric Singelin, sert de toile de fond aux projections animées de NikodiO. Aux commandes de leurs machines, les musiciens de Turnsteak façonnent en direct une bande-son électronique et organique. Sous les yeux du public, le décor se déploie et s’anime pour suivre la trajectoire d’Ekla, une comète de lumière inspirée du tangram. C’est précis, ludique et visuellement captivant : une première approche des musiques actuelles et de l’animation qui laisse toute la place à l’imaginaire.

Activités et ateliers tout au long de la journée dans le cadre du Festival de la parentalité Fify, de la Ville de Cenon.

Ce spectacle comporte des lumières dynamiques pouvant affecter les personnes souffrant d’épilepsie photosensible.

LINE UP

Turnsteak : création musicale et sonore – NikodiO : création graphique et animée – Éric Singelin : création papier, pop-up

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/turnsteak-ekla-24102026-1400 »}]

À la croisée des arts numériques et de la musique électronique, EKLA! invite le jeune public à plonger dans un livre pop-up géant, porté en direct par le duo Turnsteak.