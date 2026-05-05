Tutu, Théâtre Fémina, Bordeaux

Tutu Jeudi 11 juin, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

En 2014, pour les vingt ans de la compagnie, les Chicos Mambo présentaient pour la première fois à Paris TUTU, un spectacle de danse aux multiples facettes. Ils sont six, danseurs autant que comédiens. Dans un détournement des codes du classique, ils surprennent toujours et le rythme effréné et la joie communicative de ce show sont intactes: les Chicos Mambo mettent le feu partout où ils passent!

Ce spectacle pluridisciplinaire et loufoque enchaîne scènes humoristiques et poétiques qui marquent la cadence. Pour l’esthétique, le visuel est primordial: ça brille, ça tourne, c’est coloré, vivant et entraînant. S’ajoute à cette dynamique un jeu fantasque et imaginatif autour des costumes, des matières, des perruques qui ébouriffe. Tout est pensé dans ce décalage graphique et sonore pour surprendre.

Corps souples, pas stupéfiants, aisance naturellement troublante, personnages changeant de peau à l’envi. Autant de partis pris qui créent cette sensation d’écoute et de partage. Ce spectacle est autant une performance physique qu’un divertissement.

Savannah Macé

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/tutu/132403

En 2014, pour les vingt ans de la compagnie, les Chicos Mambo présentaient pour la première fois à Paris TUTU, un spectacle de danse aux multiples facettes. Ils sont six, danseurs autant que comédiens danse