Twingo live show, concerts gratuits par Renault Défilé renault® Paris

Quatre nuits, une icône réinventée et les Champs-Élysées qui vibrent comme jamais. Renault transforme son flagship parisien en scène à ciel ouvert pour célébrer le retour de la Twingo E-Tech électrique : bienvenue au Twingo Live Show, un événement musical et spectaculaire, gratuit et ouvert à tous.

Un line-up XXL pour faire groover les Champs. Pop, hip-hop, électro : la crème de la scène française se donne rendez-vous. Disiz et MC Solaar en légendes, Superbus et Miki pour l’énergie pop, Sam Sauvage pour la sensation, Santa pour le flow. Aux platines, des pointures de l’électro tricolore : Kungs, Irène Drésel, Busy P, The Avener, Bon Entendeur, Breakbot… Chaque soirée promet d’être mythique.

Un vrai spectacle, pensé comme du music-hall. La direction artistique est signée Manon Savary et Marc Zaffuto, à l’origine des résidences de Kylie Minogue et Christina Aguilera à Las Vegas et du spectacle Fantasma aux Folies Bergère.

Leur promesse : un manifeste anti-morosité, construit par tableaux, apparitions et séquences chorégraphiques. Dans la foule défileront les Twingo Showgirls aux costumes inspirés de la carrosserie iconique, les Mascottes Emotion expressives et colorées, la communauté Twingo Feel Good en color block pastel, les Robots Pop tout en chrome et, clou du spectacle, une tribu de grenouilles grandeur nature, acrobates et bondissantes.

À vivre et à tester. Entre les shows, trois Twingo Pop Corners plongent les visiteurs dans l’univers de la grenouille préférée des Français, à travers trois générations de la voiture. Des sessions d’essai de la Twingo E-Tech électrique sont également disponibles sur inscription pour les curieux qui veulent prendre le volant de l’icône réinventée.

Renseignements

Défilé renault®, 53 Champs-Élysées, 75008 Paris

Billetterie : https://shotgun.live/fr/venues/renault

Ouverture billetterie grand public : 11 mai, 18 mai et 9 juin

Dates et horaires :

Du jeudi 18 juin au dimanche 21 juin 2026

Tarifs :

Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles

Pendant quatre nuits, Renault fait vibrer les Champs-Élysées avec le Twingo Live Show, un événement gratuit célébrant le retour de la Twingo E-Tech électrique. Disiz, MC Solaar, Superbus, Santa, Kungs ou encore The Avener se succéderont sur scène dans une ambiance pop, hip-hop et électro.

Du jeudi 18 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00;2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00;2026-06-21T18:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Défilé renault® 53, Champs-Élysées 75008 Paris

https://shotgun.live/fr/venues/renault



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