Tyreek McDole, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
samedi 14 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Tyreek McDole Samedi 14 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00
Jazz
Le jeune chanteur américain d’origine haïtienne est l’une des étoiles montantes de la scène jazz new-yorkaise. Baryton à la voix chaleureuse, attaché à un jazz volontiers qualifié de « spirituel », il a récemment fait sensation en remportant le concours de jazz vocal Sarah Vaughan (dont Samara Joy est l’une des récentes lauréates). Il vient sur la scène de l’Auditorium pour présenter son deuxième album à venir.
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699383-tyreek-mcdole »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-tyreek-mcdole-84861 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop
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