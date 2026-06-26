Ubuntufest Mail François Mitterrand Rennes Samedi 27 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un rendez-vous rennais des savoir-faire africains, entièrement gratuit

Chaque été, une journée de partage et de découverte de la culture africaine, avec un village africain, des concerts et des animations 100 % gratuits. Le festival accueille des groupes et des artistes venus des quatre coins de l’Afrique. L’occasion de découvrir les cultures africaines sans quitter Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T22:00:00.000+02:00

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Mail François Mitterrand Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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