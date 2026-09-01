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Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart

vendredi 18 septembre 2026 · Bidart

Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Sauveur Atchoarena
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidart

Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

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Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 

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English : Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi

L’événement Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Bidart

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