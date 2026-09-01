AGENDA · Bidart
Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart
vendredi 18 septembre 2026 · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
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Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85
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English : Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi
L’événement Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Bidart
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